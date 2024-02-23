بعد حذفها.. موزع أغنية حسام حبيب المسروقة: “كدابة” لن تعود إلا بعد التفاوض معنا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: اتخذت إدارة موقع الفيديوات “يوتيوب”، قراراً في الساعات الأولى من صباح أمس الخميس، بحذف أغنية “كدابة” للفنان المصري حسام حبيب، بعد مرور أيام قليلة من طرحها.

وجاء ذلك على ضوء اتهام المنتج والموزع الشاب محمد شفيق، صنّاعها بسرقة لحنها من أغنية أنتجها أخيراً بعنوان “بيّاعة”، للمغني محمود عز، والتي طُرِحت قبل أيام من طرح “كدّابة”.

شفيق، أكد – خلال تصريحات صفحية – أنهم وراء حذف الأغنية، بعدما تقدموا لإدارة “يوتيوب” بالمستندات والوثائق التي تؤكد انتهاك صناعها حقوق الملكية الفكرية، وأنهم أصحاب اللحن الأصلي.

كشف أيضاً عن أنه لن يتم إيقاف هذا الحذف، إلا بعد التفاوض معهم من جانب الشركة المنتجة لأغنية “كدابة”، كما شدد على أن هذا الإجراء لن يدفعه للتراجع عن استكمال الإجراءات القانونية التي اتخذها بالفعل، ويواصل السير فيها وبخاصةٍ قضايا السب والتشهير عبر مواقع التواصل.

أزمة “كدابة” بدأت عندما خرج شفيق، ليؤكد أنه تمت سرقة لحنها من أغنية أنتجها لأحد المطربين الشباب بعنوان “بياعة”، التي يتم الترويج لها عبر مواقع التواصل منذ الثامن عشر من شهر كانون الثاني الماضي.

ملحن “كدابة” إسلام رفعت، نفى عنه هذا الاتهام، وأكّد في تصريحات إعلامية، أنه صنع لحنها في شهر حزيران الماضي، وتم عرضها على أكثر من فنان، ومن الوارد أن يكون قد تم تسريبها. كما أكد أنه تعاون مع كبار الفنانين والشعراء وتاريخه الموسيقي لا يسمح له بارتكاب ذلك، معلناً اتخاذ شركة روتانا المنتجة للأغنية، الإجراءات القانونية ضد صنّاع أغنية “بياعة”، وأنه سيتم حذفها من “يوتيوب” خلال أيام.

جهاد مبروك، محامية الموزع محمد شفيق، كشفت في تصريحات سابقة عن تفاصيل الإجراءات القانونية التي اتخذتها ضد صُنّاع “كدابة”، وهي تقدمها بمستندات لشركة “يوتيوب” تثبت ملكيتهم اللحن الأصلي، وببلاغات إلى مباحث المصنفات، موثقة بتسجيلات وتفريغات لكاميرات المراقبة الموجودة داخل استوديو الشركة، توثق خطوات تسجيلها، ولديها تفريغات من جهاز الحاسوب الخاص بها، يؤكد أنه تم وضع التيمة اللحنية للأغنية منذ شهر آذار الماضي، كما أنه تم تسجيله عقب الانتهاء منه بالشهر العقاري ولدى جمعية الملحنين، مستنكرةً عدم اتخاذ إسلام رفعت، إجراءات ضدهم منذ أن روّجوا للأغنية في الشهر الماضي، وتساءلت عن سبب عدم تسجيله لها وحصوله على مستندات رسمية تؤكد صحة حديثه.