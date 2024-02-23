إقبال كثيف أدى إلى نفاذ تذاكر حفل راغب علامة في باريس قبل موعده بأيام

ميرنا وليد - بيروت - ينتظر محبو السوبر ستار راغب علامة بفارغ الصبر لقاء فنانهم المحبوب في حفله المنتظر إحياؤه في العاصمة الفرنسية باريس وذلك بعد إعلان شركة "أس إيفنتس" المنظّمة للحفل عن نفاذ جميع البطاقات قبل أيّام من موعده.



ويتلقي علامة جمهوره في السابع من شهر آذار المقبل 2024 في قاعة "غراند ركس باريس"، ومن المتوقّع حضوره من قبل عدد كبير من الجاليات العربية المقيمة في فرنسا فضلاً عن توافد حشد كبير من الجاليات العربية المقيمة في البلدان الأوروبية المجاورة لحضور الحفل المنتظر، وتحديداً من سويسرا، وبلجيكا، وهولندا، وألمانيا. علماً أن هذا الحفل لا يعدّ الحفل الأوّل للسوبر ستار في العاصمة الفرنسية حيث قدّم هناك خلال مسيرته عدداً من الحفلات الناجحة وأبرزها في صالة الأولمبيا الشهيرة وغيرها من الصالات التي تتّسع للآلاف من جمهور السوبر ستار.

ومن المنتظر أن يشارك السوبر ستار جمهوره في أوروبا بأجمل اللحظات على وقع أنغام أغانيه الجديدة وتلك القديمة من أرشيفه الغنيّ العالق في ذاكرة الجمهور.