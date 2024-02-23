بالفيديو- ببطن مكشوف.. مايا دياب تسحر الجمهور بأناقتها و رشاقتها

ميرنا وليد - بيروت - سحرت الفنانة اللبنانية مايا دياب الجمهور بجمالها و أنوثتها بأخر إطلالتها على الجمهور من خلال فيديو و صور عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بلوك رائع إرتدت فيها كروب توب باللون الأسود ذان نصميم مميز من دون أكمام مع سروال باللون الأسود واسع و إستعرضت رشاقتها، و تركت شعرها منسدلأً مع مكياج رائع أظهرت من خلاله جمال وجهها.
و كانت حضرت مايا دياب حفلاً خيرياً لمركز سرطان الأطفال، ووجهت رسالة، بعد أن نشرت مجموعة من الصور من الحفل، وقالت: "ليلة مبارح الأولاد بكوني ووجعولي قلبي بس محبتكم وعطائكم كبّرولي قلبي بنفس الوقت.. شكرا مركز سرطان الأطفال في لبنان وشكرا لكل انسان تبرع لإنقاذ حياة طفل".
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