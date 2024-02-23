بلوك شتوي رائع..سلمى أبو ضيف تضج أنوثة وجمال

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة المصرية سلمى أبو ضيف على الجمهور بلوك رائع من خلال صور لها نشرتها عبر حسابها الخاص، وظهرت سلمى بلوك شتوي كاجوال مميز إرتدت فيه معطف كبير باللون الرمادي مع قبعة شتوية على رأسها، و تركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.



و في وقت سابق، طرحت سلمى أبو ضيف الفيديو الترويجي الأول الخاص بمسلسلها الجديد "أعلى نسبة مشاهدة"، الذي سيعرض في شهر رمضان المقبل، وحمست الجمهور لمتابعة العمل، من خلال الكشف عن أحداث وغموض في المسلسل، وعلقت بالقول: مش كله اللي بنشوفه على السوشيال ميديا حقيقي، ورا الكاميرا أحيانا بيكون فيه كواليس صعب تتخيلها، أعلى نسبة مشاهدة خلال رمضان".

