ميرنا وليد - بيروت - شاركت مقدمة البرامج وعارضة الأزياء والممثلة المصرية أصالة كامل مقطع فيديو مع الجمهور عبر حسابها الخاص، أظهرت فيه اللحظات و الأوقات الجميلة والمميرة التي قضتها خلال رحلتها إلى النيبال، و علقت اصالة على المنشور مشيرةً إلى أنها عاشت لحظات جميلة هناك بعيداً عن حياة مواقع التواصل الإجتماعيو قالت: "التجول حيث شبكة WiFi ضعيفة، لكن الاتصال قوي، نبدأ عام 2024 برحلة روحانية للغاية إلى جبال نيبال".
و في وقت سابق، سحرت أصالة كامل الجمهور بجمالها و أنوثتها، وظهرت مرتدية توب باللون الأسود ذات أكمام طويلة وعنق عالي معسرزال باللون الاسود واسع و شيك و حزان رفيع جداً باللون الأسود، و نسقت معه سترة باللون الأسود مع شال من الفرو،و إعتمدت تصفيفة شعر مميزة و مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.
كانت هذه تفاصيل خبر بفيديو مميز..أصالة كامل تشارك الجمهور اللحظات التي عاشتها خلال رحلتها الروحانية إلى النيبال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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