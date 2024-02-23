بفيديو مميز..أصالة كامل تشارك الجمهور اللحظات التي عاشتها خلال رحلتها الروحانية إلى النيبال

ميرنا وليد - بيروت - شاركت مقدمة البرامج وعارضة الأزياء والممثلة المصرية أصالة كامل مقطع فيديو مع الجمهور عبر حسابها الخاص، أظهرت فيه اللحظات و الأوقات الجميلة والمميرة التي قضتها خلال رحلتها إلى النيبال، و علقت اصالة على المنشور مشيرةً إلى أنها عاشت لحظات جميلة هناك بعيداً عن حياة مواقع التواصل الإجتماعيو قالت: "التجول حيث شبكة WiFi ضعيفة، لكن الاتصال قوي، نبدأ عام 2024 برحلة روحانية للغاية إلى جبال نيبال".



و في وقت سابق، سحرت أصالة كامل الجمهور بجمالها و أنوثتها، وظهرت مرتدية توب باللون الأسود ذات أكمام طويلة وعنق عالي معسرزال باللون الاسود واسع و شيك و حزان رفيع جداً باللون الأسود، و نسقت معه سترة باللون الأسود مع شال من الفرو،و إعتمدت تصفيفة شعر مميزة و مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.

