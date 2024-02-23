محمد إمام "دجال يطارد العفاريت" في برومو مسلسل "كوبرا" رمضان 2024 علي "Mbc مصر"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت "Mbc مصر" عن برومو مسلسل "كوبرا" بطولة الفنان محمد إمام عبر صفحتها الرسمية على "انستجرام" ترويجًا واستعدادًا لعرضه ضمن خطة مسلسلات رمضان 2024.

ونشرت "Mbc مصر" برومو المسلسل وظهر خلاله محمد إمام وهو يمر بالعديد من الأزمات التي تضطره للعمل كـ "دجال" وسط عدد من الأبطال وهم الفنان مجدي كامل، الفنان علاء مرسي، الفنانة منة فضالي، الفنان هشام إسماعيل.

تدور أحداث مسلسل "كوبرا" في إطار درامي حول صاحب ورشة لإصلاح السيارات يواجه الكثير من العقبات في حياته ويتعرض لمواقف غريب تضعه في صراع بين الخير والشر، تأليف أحمد محمود أبو زيد، إخراج أحمد شفيق.

وكانت اخر مشاركات الفنان محمد إمام كانت بفيلم "أبو نسب" وشاركه البطولة الفنان ماجد الكدواني والفنانة ياسمين صبري وحقق نجاحاً جماهيريًا كبيرًا.



يذكر أن محمد إمام تعاقد مؤخرًا على بطولة عدد من الأعمال السينمائية والمقرر طرحها تجاريًا خلال الفترة المقبلة أبرزها فيلم "عودة شمس الزناتي"، وفيلم "اللعب مع العيال".

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