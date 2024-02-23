تكريم شريف عرفة وأحمد فؤاد سليم واعتذار هالة صدقي.. النجوم في افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تصوير- محمود عبد الناصر:

يقام مساء اليوم الجمعة حفل افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكي في دورته الـ 72 هذا العام وسط حضور نخبة من ألمع النجوم وصناع السينما بحضور رئيس المركز الكاثوليكي الأب بطرس دانيال بقاعة النيل للآباء الفرنسيسكان.

وشهد حفل الافتتاح تكريم عدد من النجوم وصناع السينما ومنحهم جائزة الريادة السينمائية وهم الفنان القدير أحمد فؤاد سليم، والفنان سامح الصريطي، والفنان جميل برسوم.

إلى جانب المخرج الكبير شريف عرفة والفنان نادي سعد وتم منحهما جائزة المركز الخاصة، وكان من المفترض أن يتم أيضًا تكريم الفنانة هالة صدقي ولكنها اعتذرت عن الحضور.

وحرص العديد من النجوم على حضور حفل افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكي هذا العام وهم الإعلامي عمرو الليثي الذي حصل على جائزة التميز الإعلامي، الكاتب الكبير عبد الرحيم كمال، الفنانة حورية فرغلي، الفنان عماد رشاد، مدير التصوير أحمد المرسي، والمايسترو نادر عباسي، الفنان طه دسوقي.

وأعلنت إدارة المهرجان عن لجنة تحكيم دورته الـ72 وتضم نخبة من النجوم وهم الفنانة داليا مصطفى، الفنانة حنان مطاوع، السيناريست عبد الرحيم كمال، مدير التصوير إيهاب محمد علي، الناقد الفني علي الفاتح، الفنان أحمد شاكر، كمال الملاخ، والموسيقار مصطفى الحلواني.

يذكر أن مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما في دورته الـ72 هذا العام يقام في الفترة من 23 فبراير وحتى 1 مارس المقبل.