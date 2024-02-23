أول تعليق من الحلفاوي على فوز الأهلي أمام نظيره ميدياما في دوري أبطال إفريقيا



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

هنأ الفنان الكبير نبيل الحلفاوي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي عقب فوزه بهدف مقابل لاشئ أمام نظيره نادي ميدياما الغاني بدور مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة.

ونشر "الحلفاوي" بوست عبر حسابه الرسمي على تطبيق "X" وعلق: "ألف مبروك عاد الأهلي في الشوط الثاني، أداء جيد باعتبار ظروف المباراة، شوبير يواصل تألقه، ياسر حجز مكانًا ثابتًا كقلب دفاع صلب، عاشور دينامو لا يهدأ، رضا لاعب مؤثر وفعال، قرارات وتحركات ولمسات وسام صحيحة ومباشرة، شكر خاص للسولية لعب ال90 وأجاد".

وحرص "الحلفاوي" مؤخرًا علي تهنئة لاعب النادي الأهلي محمود عبد المنعم "كهرباء" بزفاف شقيقته وعلق: "ألف مبروك وتفرح بولادها إن شاء الله يا خالو".

يذكر أن نبيل الحلفاوي يشارك بمسلسل "بدون سابق إنذار" بطولة الفنان آسر ياسين والمقرر عرضه ضمن موسم رمضان 2024 ويمثل عودته لدراما رمضان بعد غياب منذ مسلسل "القاهرة: كابول" الذي عرض في رمضان 2021.

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