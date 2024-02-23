إسلام حافظ يشارك فى مسلسل "بدون سابق إنذار" بطولة آسر ياسين

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان إسلام حافظ في بطولة مسلسل "بدون سابق إنذار" والذي تم طرح البرومو التشويقي له منذ أيام، ومن المُقرر عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان ضمن دراما مكونة من 15 حلقة، وذلك في عمل درامي اجتماعي تشويقي، وهو من بطولة الفنان آسر ياسين وعائشة بن احمد واحمد خالد صالح في عمل من تأليف الكاتبة السورية ألما كفارنة وإخراج هاني خليفة وإنتاج شركة blue bee .

تدور أحداث مسلسل "بدون سابق إنذار" في إطار إجتماعي تشويقي من خلال رحلة مرض ومعاناة أب وأم مع طفلهما الصغير وقد ظهر ذلك في برومو العمل الذي تم طرحه، ويقدم أحمد خالد صالح دور شقيق آسر ياسين.

يذكر أن آسر ياسين قدم فى رمضان الماضى مسلسل "الكتيبة 101" الذى تقاسم بطولته مع عمرو يوسف، وشارك فى العمل خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، لبلبة، وميرنا نور الدين، رشا مهدى، محمود عبد المغنى، أحمد عبد العزيز، وليد فواز، نور النبوى، محمود ياسين جونيور، بهاء ثروت، عمر زهران، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف أياد صالح وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.

وقدمت عائشة بن أحمد مؤخراً بطولة حكاية "روحي فيك" عن كتاب 55 مشكلة حب، وشارك في بطولتها محمد كيلانى، نور محمود، سمر مرسى، فراس سعيد، هلا السعيد، مؤمن نور، محمد عبد العظيم، ريم رؤوف وعدد آخر من الفنانين، والحكاية قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج الأردنى محمد لطفى وإنتاج أحمد عبد العاطى، وتدور أحداثها في إطار رعب ملىء بالتشويق.