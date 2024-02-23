شكرا لقرائتكم خبر عن ميران عبد الوارث تجسد شخصية "بسيمة" ضمن أحداث مسلسل "المعلم" فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة الشابة ميران عبد الوارث، عن شخصيتها التي تجسدها ضمن أحداث مسلسل "المعلم" مع النجم مصطفى شعبان، المقرر عرضه ضمن الموسم الدرامي في شهر رمضان المقبل 2024، حيث تؤدي ميران شخصية "بسيمة" ضمن أحداث المسلسل.

وقالت ميران، عبر حسابها على إنستجرام: "أنا عن نفسى جاهزة.. انتو جاهزين؟.. ربنا يكمل على خير"، مضيفة: "انتظروا بسيمة فى مسلسل المعلم رمضان 2024 وكل سنة وانتم طيبين".



ميران عبد الوارث

مسلسل "المعلم" بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، هاجر أحمد ، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.



