بلوك رياضي أسود.. كيندال جينر تضج أنوثة و رشاقة

ميرنا وليد - بيروت - تألقت عارضة الأزياء العالمية كيندال جينر بأخر إطلالة لها على الجمهور ظهرت فيها بلوك رياضي رائع من خلال صور عبر حسابها الخاص، و كانت كيندال ترتدي كروب توب باللون الأسود ضيق شفاف ذات اكمام طويلة، مع سروال رياضي أسود ضيق و إستعرضت من خلاله رشاقة جسمها، و تركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.



و في وقت سابق، أطلت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان على متابعيها، من خلال صورة عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها إلى جانب أختها عارضة الأزياء العالمية كيندال جينر، وكانت الإثنتان ترتديان فستانين ضيقين باللون الأسود، من دون أكمام، إستعرضتا من خلالهما رشاقة جسميهما.

