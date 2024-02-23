باللباس التراثي المغربي..بسمة بوسيل تتألق مع إبنها آدم في أخر ظهور لهما

ميرنا وليد - بيروت - أطلت مصممة الأزياء والفنانة المغربية بسمة بوسيل على الجمهور مع إبنها آدم من خلال صور شاركتها مع الجمهور عبر حسابها الخاص، حيث ظهر الإثنان باللباس المغربي التقليدي أثناء إستمتاعهما بوقتهما في الحديقة، و علقت بسمة بالقول : "جمعة مباركة"، و إنهال عليها المتابعون بالتعليقات حيث قال أحدهم أنها فخر المرأة المغربية.



وكانت بسمة بوسيل قد شاركت، متابعيها مجموعة صور من أحدث جلسة تصوير لها، ظهرت فيها بإطلالة مختلفة وجذابة، مرتدية قفطاناً مغربياً ذهبي اللون، يتميز بنقوش جميلة، أظهر رشاقتها.

واختارت بسمة مكياجاً جذاباً يرتكز على إظهار جمال العيون، ويعتمد على الألوان الترابية الناعمة، كما اختارت أحمر الشفاه باللون النيود.

وتركت بسمة شعرها البني الطويل منسدلاً على ظهرها، بإستثناء خصلتين منسدلتين على وجهها، ووضعت تاجاً على رأسها.

وأرفقت بسمة الصور بتعليق: "إذا كان بإمكاني أن أحلم بذلك، فيمكنني أن أفعل ذلك – في المغرب".

ولاقت الصور تفاعلاً كبيراً بين متابعي بسمة، الذين أعربوا عن إعجابهم بجمالها، وبإطلالتها التي تشبه إطلالة الملكات.

