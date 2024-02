بروك شيلدز تهنئ درو باريمور بعيد ميلادها وتنشر صورة قديمة جمعتهما

ميرنا وليد - بيروت - اتمت نجمة هوليوود الشهيرة درو باريمور 49 عاماً من عمرها إذ إنها مولودة في 22 شباط/فبراير من العام 1975.



وقد احتفل طاقم عمل The Facts Of life بعيدها في برنامجها الذي تقدمه على التلفزيون " The Drew Barrymore show" وقدم لها هدية عبارة عن شنطة مليئة المعجنات، وعندما سمعت تتر المسلسل الشهير صرخت بطريقة هستيرية معبرة عن فرحتها ومرددة كلمات الأغنية ثم ما لبثت أن خانتها الكلمات.

وقد عايدت النجمة الهوليوودية التي اشتهرت في الثمانينيات بروك شيلدز زميلتها وصديقتها درو باريمور بعيد ميلادها، فنشرت أمس عبر خاصية القصة في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي صورة قديمة بدت فيها شيلدز المعروفة بحسنها، فائقة الجمال وكانت باريمور واقفة إلى جانبها وعلقت عليها :"عيد ميلاد سعيدا درو باريمور، أحببتك حينها وأحبك الآن".