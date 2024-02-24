شكرا لقرائتكم خبر عن سامح الصريطى: فخور بتكريمى من المركز الكاثوليكى وأدعو الله أن ينصر أهلنا بفلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم مهرجان المركز الكاثوليكي المصرى للسينما فى دورته الـ72، برئاسة الأب بطرس دانيال الفنان سامح الصريطي الذى حضر وبصحبته زوجته الفنانة حنان، وأعرب عن سعادته بهذا التكريم وفخره به.

وقال الفنان سامح الصريطي خلال كلمته: "مهرجان المركز الكاثوليكي مهرجان عريق جداَ، لإنه مهرجان غنى جدا بمصداقيته ولما بيختار حد للتكريم مش بيكون أى حد، وعشان كده بتشرف وبعتز وبفتخر إنى بتكرم من المركز الكاثوليكي".



تكريم سامح الصريطى فى مهرجان المركز الكاثوليكى وأضاف: "اسمحولى أشكر الأب بطرس دانيال وبحيي دوره الاجتماعي ودوره الوطني لإنه لا يتأخر أبدا عن أى واجب وأصبح يحتل مكانة كبيرة فى قلوب المصريين، كما أشكر اللجنة العليا للمهرجان على هذا الاختيار وهذا التكريم". وتابع: "سعيد الحظ وبعبر عن سعادتى الشديدة لأن التكريم جاء قبل يوم من ليلة مباركة وهى ليلة النصف من شهر شعبان المستجاب فيه الدعاء، فبنتهز الفرصة وأدعو ربنا أن يؤلف بين قلوبنا ويوحد صفوف المصريين وأن ينصر أهلنا فى فلسطين حتى يعم السلام على العالم أجمع بالقضاء على الحركة الصهيونية ونصر الله قريب".

سامح الصريطى

وتشكلت لجنة تحكيم الدورة الـ72 من، الفنانة حنان مطاوع، الفنانة داليا مصطفى، الفنان أحمد شاكر، الكاتب والمؤلف عبد الرحيم كمال، مدير التصوير إيهاب محمد على، الناقد الفنى على الفاتح، المونتير كمال الملّاخ، الموسيقار مصطفى الحلوانى.

واختارت اللجنة العليا للمهرجان 6 أفلام وفقاً للمعايير الإنسانية والأخلاقية والفنية من أصل 43 فيلماً، عُرضت تجارياً هذا العام، إلى جانب أفلام عُرضت بالمهرجانات السينمائية المختلفة، والأفلام المشاركة بالمسابقة الرسمية لهذه الدورة هى: فيلم "أنا لحبيبى" للمخرج هادى الباجورى، فيلم "19 ب" للمخرج أحمد عبد الله السيد، فيلم "بيت الروبى" للمخرج بيتر ميمى، فيلم "وش في وش" للمخرج وليد الحلفاوي، فيلم "ڤوي! ڤوي! ڤوي!" للمخرج عمر هلال، فيلم "أنف وثلاث عيون" للمخرج أمير رمسيس.

ويعد مهرجان المركز الكاثوليكى للسينما، هو مهرجان سينمائي مصري، ويعتبر أقدم مهرجان سينمائي بمنطقة الشرق الأوسط، ويعد من أعرق المهرجانات السينمائية في مصر إن لم يكن أعرقها حيث بدأ منذ عام 1952، ومن أقدم المهرجانات الفنية المحلية في مصر، التي تقام سنويًا، بشكل منتظم.