شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد الله من كواليس "الحشاشين": عمل ضخم وبداية جديدة لأعمال درامية عالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان أحمد عبد الله، عن سعادته بالمشاركة كضيف شرف ضمن أحداث مسلسل "الحشاشين" المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان القادم، مؤكدا أن هذه المسلسل هو فخر لكل مصري بأن يكون حجم الإنتاج بهذا الشكل في مصر، مؤكدا أنه سيكون بداية جديدة لأعمال درامية ضخمة عالمية.



أحمد عبد الله مع كريم عبد العزيز

ونشر عبد الله، صورة له من كواليس تصوير المسلسل مع النجم كريم عبد العزيز، عبر حسابه على إنستجرام، صحبها بتعليق: "الحمد لله تشرفت بالمشاركة في الملحمة الدرامية الكبيرة مسلسل الحشاشين رمضان 2024 كضيف شرف، اللي حيكون إن شاء الله فخر لكل مصري أن يكون حجم الإنتاج ده في مصر وإن شاء الله يكون بداية جديدة لأعمال درامية ضخمة عالمية".

وتابع عبد الله: "الحشاشين بطولة النجم الكبير كريم عبد العزيز للمخرج الكبير بيتر ميمي منتج فني فتحي إسماعيل إشراف عام أ.حسام شوقي إنتاج شركة سينرجي تامر مرسي، اللي بجد تعبوا جدا عشان ينقلوا الصناعة لطفرة جديدة في الدراما العربية".





إنتاج ضخم وضعته الشركة المتحدة من أجل الرهان على مسلسل الحشاشين، الذى يتم عرضه ضمن سباق دراما رمضان 2024، العمل الذى أثار حالة كبيرة من التفاعل بمجرد الإعلان عنه، خاصة لموضوعه الذى يناقش أحد أهم الطوائف فى تاريخ الحركة الإسلامية والعالم أجمع.

العمل يتطرق لتلك الحركة وقائدها حسن الصباح تم تصويره بين ثلاث قارات هى أفريقيا وأوروبا وآسيا الوسطى.

كما قام مهندس الديكور أحمد فايز ببناء قلاع وقصور ومدن ضخمة فى مصر من أجل خروج العمل بالشكل الذى يليق به، خاصة لما يناقشه من فترة تاريخية صعبة.

مسلسل "الحشاشين" بطولة كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، نيقولا معوض، أحمد عيد، سامي الشيخ، إسلام جمال، ميرنا نور الدين، سوزان نجم الدين، عمر الشناوى، نور إيهاب، سارة الشامى، أحمد غزي، كريم سرور، أحمد عبد الوهاب، إبراهيم كمال، بسنت أبو باشا، ياسر علي ماهر، محمد رضوان، محمد سليمان، محمد نجاتي، يوسف حشيش، وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى.