أحمد حاتم يعلن طلاقه رسميًا.. شاهد صورة جمعته بزوجته السابقة وابنهما

كتب امير فتحي في السبت 24 فبراير 2024 12:48 صباحاً - أعلن الفنان أحمد حاتم خلال لقائه مع الإعلامية إنجي علي في برنامج “أسرار النجوم” المذاع عبر نجوم إف إم عن تجربة انفصاله عن زوجته، مؤكدا أنه يحتفظ بعلاقة طيبة مع زوجته السابقة ووالدة ابنه عزيز.

انفصال أحمد حاتم

أكد أحمد حاتم انفصاله عن زوجته قائلا “أنا كنت متزوج وطلقت من فترة، وعندنا عزيز، وعلاقتي محترمة جدا مع زوجتي السابقة وأهلها وأعتز بهذه العلاقة”.

تابع اتفقنا قبل الانفصال تكون علاقتنا بعزيز قوية جدا، وتفضل علاقة محترمة لصالح الولد.

أكد أن شخصيته تغيرت بعد ان انجب قائلا “حاجات كثيرة إتغيرت في شخصيتي بسرعة، وبقيت أكثر استيعابا وهدوءا، وبقى عندي تقبل زيادة للمسئولية”.

أضاف بقيت أدي من وقتي ومجهودي أكثر علشان أشوف الولد كل يوم تقريبا بمشاوير بعيدة، وأشكر والدته وكل العيلة.

أوضح أحمد حاتم عن صعوبه تجربه الطلاق قائلا “أتمنى إني لا أكرر التجربة ولا أستمر عايش لوحدي، وأتمنى لما أكرر تجربة الزواج تكون الحياة مستقرة أكثر، وأتمني نفس الشيء وكل الخير من قلبي للست اللي كانت في حياتي”.

أحدث أعماله

يذكر أن أحمد حاتم يشارك في بطولة فيلم “المنبر” وهو أول تجربة له مع الأفلام الوثائقية التي تجمع بين التسجيلي والدرامي.

ويسلط فيلم “المنبر” الضوء على دور الأزهر الشريف في تاريخ المقاومة المصرية ضد الاحتلال على مر العصور، وهو فيلم توعوي لا يهدف للربح، حيث لن يتم طرحه في دور العرض السينمائية ويقتصر عرضه على المنصات.

وفيلم “المنبر” يشارك في بطولته أيتن عامر، وكمال أبو رية، وسامح الصريطي، وأحمد فهيم، وميدو عادل ونخبة من النجوم، من تأليف فداء الشندويلي، ومن إخراج أحمد عبد العال.

فيلم “المطاريد”

ويعيش أحمد حاتم، حالة من الانتعاش الفني حاليًا، وذلك بعدما حقق نجاحًا كبيرًا من خلال “فيلم المطاريد” الذي انطلق عرضه مؤخرًا بجميع دور العرض، حيث بدأ التحضيرات على مشروعات فنية جديدة.

الفيلم الكوميدي “المطاريد” الذي شارك في بطولته تارا عماد، محمد محمود، محمود حافظ، محمود الليثي، محمود البزاوي، حسن مالك، طه دسوقي، محمود السويسي، دنيا سامي، مصطفى غريب؛ وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، حيث يعود صلاح من أمريكا بعد وفاة والده لاستلام ميراثه، ويسعى لبيع الأملاك التي تتضمن نادي كرة قدم، فيمر بالعديد من المواقف غير متوقعة.

قصر الباشا أحدث تعاقدات أحمد حاتم

كما تعاقد الفنان أحمد حاتم على فيلم جديد بعنوان “فيلم قصر الباشا“، تأليف محمد ناير، وإنتاج هشام عبد الخالق، وآلاء لاشين، ويتم حاليًا تسكين باقي الأدوار، وكذلك الاستقرار على مخرج ليتولى إخراج العمل. أما فيلمه الجديد “المطاريد”، فينتمى لنوعية أفلام الكوميديا، حيث قرر صناع الفيلم طرحه بدور عرض السينمات يوم 25 يناير الماضي، والفيلم من تأليف صلاح الجهيني وعزت أمين، وإخراج ياسر سامي.

أحمد حاتم يستعد للجزء الثاني من قصة حب مع هنا الزاهد

من ناحية أخرى، أعلن أبطال فيلم “قصة حب” عن استعدادهم لتقديم الجزء الثاني من الفيلم خلال الفترة القادمة، وذلك بعد جلسة جمعتهم بمخرج العمل المخرج عثمان أبو لبن.

ونشرت هنا الزاهد بطلة الجزء الأول صورة لها بصحبة أحمد حاتم وعثمان أبو لبن لتعلن رسميا عن بدء التحضير للجزء الثاني للفيلم خلال الفترة القادمة، وكتبت على صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير إنستجرام قصة حب 2 Coming soon

تفاصيل فيلم قصة حب

يُذكر أن فيلم قصة حب الجزء الأول تم طرحه فى عام 2019، وحقق نجاحا كبيرا فور عرضه بالسينمات، حيث أنه طرح فى موسم عيد الحب، وكان هذا التوقيت من أسباب نجاحه لكونه فيلم تدور فكرته حول قصة رومانسية تجمع بين كل من هنا الزاهد وأحمد حاتم.

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