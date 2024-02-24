محمد إمام في نجاح مستمر بـ "أبو نسب" في صالات السينما..و هذا ما حققه يوم أمس

ميرنا وليد - بيروت - يستمر فيلم "أبو نسب" بتحقيق نجاح كبير في دور العرض السينمائية، بعد طرحه في 21 ديسمبر/كانون الأول الماضي، حيث وصلت إيرادات الفيلم يوم أمس إلى 229 ألف جنيه في دور العرض السينمائية.



و كان قد علق الممثل المصري محمد إمام بعد كسر فيلمه حاجز الـ 50 مليون، بالقول :"الحمدلله، ابو نسب ٥٠ مليون إيرادات في مصر و في نفس الوقت سعيد بتجربة فيلم الحريفة .. فيلم شبابي جميل معمول بحرفية عالية و ابطاله هما نجوم المستقبل .. مبروك لكل صناعة اللي معظمهم أصدقائي .. هفوتلكم المره دي انكم عدتوني في الإيرادات".

فيلم "أبو نسب" بطولة الممثلين المصريين محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر و محمد لطفي، تأليف أيمن وتار و إخراج رامي إمام.

ويجمع الفيلم بين ياسمين صبري ومحمد إمام، بعدما قدما سويًا فيلمي "جحيم في الهند" عام 2016 و "ليلة هنا وسرور" عام 2018، و حقق الفيلمان نجاحاً كبيراً.