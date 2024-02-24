30 صورة للنجوم من حفل افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما في دورته الـ72

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تصوير- محمود عبد الناصر:

شهد حفل افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما في دورته الـ72 هذا العام الذي أقيم مساء اليوم الجمعة بقاعة النيل للآباء الفرنسيسكان برئاسة الأب بطرس دانيال، تكريم عدد من النجوم وصناع السينما ومنحهم جائزة الريادة السينمائية وهم الفنان القدير أحمد فؤاد سليم، والفنان سامح الصريطي، والفنان جميل برسوم الذين صعدوا على المسرح وتسلموا الجوائز.

ومنح المركز المخرج الكبير شريف عرفة والفنان نادي سعد جائزة المركز الخاصة، وكان من المفترض أن يتم أيضًا تكريم الفنانة هالة صدقي ولكنها اعتذرت عن الحضور.

وحرص العديد من النجوم وصناع السينما على حضور حفل افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكي هذا العام وهم الإعلامي عمرو الليثي الذي حصل على جائزة التميز الإعلامي، الكاتب الكبير عبد الرحيم كمال، الفنانة حورية فرغلي، الفنان عماد رشاد، مدير التصوير أحمد المرسي، و المايسترو نادر عباسي، الفنان طه دسوقي.

وأعلنت إدارة المهرجان عن لجنة تحكيم دورته الـ72 وتضم نخبة من النجوم وهم الفنانة داليا مصطفى، الفنانة حنان مطاوع، السيناريست عبد الرحيم كمال، مدير التصوير إيهاب محمد علي، الناقد الفني علي الفاتح، الفنان أحمد شاكر، المونتر كمال الملاخ، والموسيقار مصطفى الحلواني.

يذكر أن مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما في دورته الـ72 هذا العام يقام في الفترة من 23 فبراير وحتى 1 مارس المقبل.

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