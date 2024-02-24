هالة صدقي تشكر الكاثوليكي للسينما على تكريمها وتكشف عن سبب عدم حضورها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

وجهت الفنانة هالة صدقي الشكر لمهرجان المركز الكاثوليكي للسينما على تكريمها في حفل افتتاح دورته الـ72 الذي أقيم مساء اليوم الجمعة بقاعة النيل للآباء الفرنسيسكان برئاسة الأب بطرس دانيال.

ونشرت "صدقي" صورة لها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" وعلقت: "شكرًا لجمهوري وللمركز الكاثوليكي على تكريمي جائزة الريادة السينمائية، وتمنيت حضوري ولأسباب طارئة لم اتمكن، حقيقي انتوا سبب فرحتي".

وشهد حفل افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما تكريم نخبة من النجوم وصناع السينما وهم الفنان القدير أحمد فؤاد سليم، الفنان سامح الصريطي، الفنان جميل برسوم ومنحهم جائزة الريادة السينمائية.

كما تم تكريم المخرج الكبير شريف عرفة والفنان نادي سعد ومنحهما جائزة المركز الخاصة، وكان من ضمن المكرمين هذا العام الفنان الصاعد طه دسوقي، الإعلامي عمرو الليثي ومنحه جائزة التميز الإعلامي، الكاتب الكبير عبد الرحيم كمال، الفنانة حورية فرغلي، الفنان عماد رشاد، مدير التصوير أحمد المرسي، المايسترو نادر عباسي.

يذكر أن الفنانة هالة صدقي عرض لها مؤخرًا فيلم "الملكة" وتشارك بطولته نخبة من نجوم السينما المصرية وهم باسم سمرة، شيرين رضا، كريم عفيفي، محمد رضوان، تأليف هشام هلال وأحمد رمزي، إخراج سامح عبد العزيز.



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