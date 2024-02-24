هيفاء وهبي بفستان قصير وميرنا نور الدين جريئة.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

ياسمين عبد العزيز

خطفت الفنانة ياسمين عبد العزيز، الأنظار إليها بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

هيفاء وهبي

ظهرت الفنانة هيفاء وهبي، مرتدية فستان قصير، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "حين أحصي النعم التي أملكها، أحسبك مرتين..هذا هو مقدار ما تقصده بالنسبة لي".

منة فضالي

الفنانة منة فضالي، ظهرت بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "صباحكم كله خير وأحلى جو، وأحلى ناس من رأس البر".

أنغام

خطفت الفنانة أنغام، الأنظار إليها بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

ميرنا نور الدين

نشرت الفنانة ميرنا نور الدين، إطلالة رياضية جريئة، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وظهرت فيها ملتقطة صورة "سيلفي".

آيتن عامر

ظهرت الفنانة آيتن عامر، بإطلالة أنيقة، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

بسمة بوسيل

ظهرت المطربة بسمة بوسيل طليقة الفنان تامر حسني بصحبة ابنها "آدم"، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الكندورة المغربية، الجابادور المغربي، اللباس التقليدي المغربي.. جمعة مباركة".

عائشة بن أحمد

نشرت الفنانة عائشة بن أحمد، إطلالة كاجوال لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "وسط البلد وجمالها وعراقتها".

سلمى أبو ضيف

الفنانة سلمى أبو ضيف، نشرت أحدث ظهور لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: " تطابق مع السماء".