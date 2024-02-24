شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين لـ فاطمة مصطفى: عمرى ما فكرت فى الاعتزال وأدوارى محدش قدمها غيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطرقت الفنانة إلهام شاهين أثناء استضافتها ببرنامج الراديو بيضحك مع الإعلامية فاطمة مصطفى إلى أفلامها التي قدمتها بمسيرتها الفنية الكبيرة بقولها: "أنا قدمت أكتر من 100 فيلم في السينما المصرية، وعمري ما فكرت في الاعتزال، ولكن حينما قلت بعد فيلم يوم للستات أنا مش ها أمثل تاني كان قصدي إنى مش ها أمثل إلا دور جديد عليا لأنى قدمت كل الألوان الدرامية في مسيرتي، وبالتالي لابد حينما أقدم شيئا جديدا أن يكون جديدا بالفعل ولا يشبه دور آخر عملته".

وكانت الفنانة إلهام شاهين كشفت عن أنها تفخر بأفلامها التي قدمتها بمشوارها الفني قائلة: "حينما أتعرض لمسيرتي الفنية لا أجد غضاضة حينما أقول أن هناك عمل كان سيئا للغاية، حينما استرجع ذكرياته أغضب أنني وافقت عليه خاصة أنه أساء للموسيقار الكبير بليغ حمدى".

وأضافت الفنانة إلهام شاهين أثناء استضافتها من برنامج الراديو بيضحك مع الإعلامية فاطمة مصطفى: "كنت صغيرة وقتها وخبرتي لم تكن مثل الآن، لذلك أندم على تقديم هذا الفيلم بصورة كبيرة".

برنامج الراديو بيضحك التى تقدمه الإعلامية فاطمة مصطفى يذاع فى تمام الساعة الـ5 الخميس من كل أسبوع، واستضاف خلال عام 2024 ضيوفا مثل غادة عبد الرازق، زينة، نور النبوى.