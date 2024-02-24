مُجددًا منعت خاصية التعليقات.. ميريام فارس بـ إطلالة جريئة (صور)

كتب امير فتحي في السبت 24 فبراير 2024 02:26 صباحاً - فاجأت الفنانة اللبنانية ميريام فارس متابعيها ومحبيها بـ صورا جديدة عبر حسابها الخاص على تطبيق إنستجرام.

إطلالة جديدة لـ ميريام فارس

وأطلت ميريام كآلهة إغريقية حيث ارتدت فستانا أبيض اللون من دون أكمام يتميز في قسمه الأعلى بمعدن من اللون الذهبي وبشق لأعلى الساق ونسقت معه أقراط أذن كبيرة.

وكالعادة قامت “ميريام” بإلغاء خاصية التعليقات على منشورها.

إلى ذلك أعلنت ميريام انها ستكون الوجه الإعلاني لإحدى الماركات العالمية خلال شهر رمضان المبارك.

آخر أعمال المطربة اللبنانية ميريام فارس الغنائية

يذكر أن الفنانة ميريام فارس طرحت مؤخرًا أحدث أغانيها والتي تحمل اسم “تزلزلها”، عبر قناتها الخاصة بموقع الفيديوهات “يوتيوب“. الأغنية من كلمات وألحان يوسف العماني، توزيع موسيقي حسام الدين، ميكس وماستر طيف عادل.

نجاح كليب قضيها انبساط

والجدير بالذكر ان طرحت المطربة اللبنانية ميريام فارس مؤخرًا أيضا أغنية بعنوان “قضيها انبساط”، على موقع “يوتيوب” والتى صورتها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات مصطفى حسن، وألحان أحمد مصطفى، وتوزيع ومكس هانى ربيع.

حيث حقق كليب أغنية “قضيها انبساط” النجاح منذ الساعة الأولى التي طرحت فيها الأغنية على موقع “يوتيوب”.

مشاركة ميريام فارس في كأس العالم

ومن جانب اخر، شاركت المُطربة ميريام فارس مؤخرًا فى كأس العالم لعام 2022، وجاء ذلك عن طريق أغنية “توكو تاكا”، والتى جمعتها بمطربة الراب الأمريكية نيكى ميناج والمطرب الكولومبي مالوما.

ميريام فارس تتعرض لإنتقادات

وتعرضت ميريام لانتقادات حادة بسبب طريقة أداءها وملابسها، بعد ظهورها وهى ترقص على طريقة الفنانة العالمية شاكيرا بأغنية تروج لكأس العالم 2022.

وعلى الرغم من تلك الانتقادات؛ إلا أن الأغنية حققت نسب مشاهدة عالية جدًا تجاوزت 118 مليون مشاهدة خلال شهرين منذ طرحها، عبر القناة الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

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