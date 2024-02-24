شكرا لقرائتكم خبر عن 3 نجمات من تونس يشاركن في مسلسلات رمضان 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك عدد من النجوم والنجمات العرب خاصة من دولة تونس في مسلسلات رمضان 2024 التي تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للمشاهدين في هذا الشهر الكريم.

عائشة بن أحمد

تخوض النجمة التونسية عائشة بن أحمد بطولة مسلسل بدون سابق إنذار، بجوار النجم آسر ياسين، والعمل من تأليف السورية ألمى كفارنة وإخراج هانى خليفة وإنتاج شركة blue bee، حيث تجسد عائشة بن أحمد زوجة آسر ياسين ضمن أحداث العمل.

فريال يوسف

تشارك الفنانة التونسية فريال يوسف ضمن أحداث مسلسل بابا جه، من تأليف وائل حمدى وإخراج خالد مرعي وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، وتجسد فريال يوسف شخصية أم لديها طفل 8 سنوات تجمعها صلة بأكرم حسني وتحدث بينهما العديد من المواقف الكوميدية.

سامية الطرابلسى

تظهر الفنانة التونسية سامية الطرابلسي ضيفة شرف في مسلسل جودر ضمن حكايات ألف ليلة وليلة، تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى، وإنتاج ميديا هب سعدى – جوهر، وأروما استديوز للمنتج تامر مرتضى.