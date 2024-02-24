شكرا لقرائتكم خبر عن خالد حماد يقدم الموسيقى التصويرية لـ إمبراطورية ميم و مليحة رمضان 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الموسيقار خالد حماد في السباق الرمضاني المقبل 2024، من خلال تقديم الموسيقى التصويرية لمسلسل "إمبراطورية ميم"، بطولة النجم خالد النبوى، والذي يجدد التعاون معه، بعد النجاح الكبير الذي حققاه في مسلسل "راجعين يا هوى في موسم 2022، حيث يعمل حاليا بشكل مكثف، للانتهاء من الموسيقى التصويرية للمسلسل، فضلاً عن موسيقى تتر النهاية قبل شهر رمضان.

مسلسل "إمبراطورية ميم" بطولة خالد النبوي، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان وغيرهم من الفنانين، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، إنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.



امبراطورية ميم

كما يقدم أيضًا خلال الموسم المقبل الموسيقى التصويرية لمسلسل "مليحة"، المقرر عرضه فى رمضان على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والتي تختلف بشكل كبير عن موسيقى "امبراطورية ميم"، ويتعاون فيها مع المخرج عمرو عرفة ثالث مرة فنيا، وللمرة الأولى فى الدراما.

ويقوم ببطولته كل من: محمد دياب، وميرفت أمين و أشرف زكي، الفلسطينية سيرين خاس، أمير المصري، أنور خليل و رحاب الشناط و ديانا رحمة و ومروان عايش ومروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين، تأليف رشا عزت الجزار ، وإخراج عمرو عرفة، وإنتاج شركة DS+.



مليحة

تدور أحداث المسلسل حول قضية فتاة فلسطينية تدعى مليحة، والتى كانت تعيش في ليبيا بعد أن تركت فلسطين مع جديها بعد أحداث الانتفاضة عام 2000، وذلك بسبب تدمير الاحتلال لمنزلهم، وتتعرف مليحة على الضابط أدهم على الحدود المصرية اليبية وهم يحاولون الرجوع إلى قطاع غزة.

يذكر أن الموسيقار خالد حماد قدم خلال المواسم الماضية الموسيقى التصويرية لعدد من الأعمال الناجحة، تعاون فيها مع كبار الفنانين، منها: "جعفر العمدة، راجعين يا هوى، نجيب زاهي زركش، فلانتينو، عوالم خفية، وغيرها من الأعمال.