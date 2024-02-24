بالصور- حماقى يستعد لإحياء أولى حفلاته فى جولة أمريكا الشمالية



محمد اسماعيل - القاهرة - يستعد االفنان محمد حماقى لإحياء أولى حفلاته فى جولته الغنائية بأمريكا الشمالية والتي تنطلق مساء اليوم من مدينة تورنتو بكندا مع نفاذ التذاكر بالكامل.

ووصل حماقي صباح الخميس إلى تورنتو الكندية وكان فى استقباله القائمين على الحفل وقام بتفقد مكان الحفل وأماكن تواجد الجمهزر وأجرى بروفة للصوت.

ومن المقرر Hن يواصل حماقي جولته بعد ذلك للولايات المتحدة الامريكية حيث يحي حفله فى لوس أنجلوس يوم 25 فبراير الجارى وحفلا ب نيويورك في الأول من مارس وفى اليوم التالي يتجه للعاصمة واشنطن لإحياء اضخم حفلات جولته الغنائية التي يختتمها بمدينة ديترويت التى تعد أكبر مدن ولاية ميتشجن الأمريكية.

وشهد موسم الرياض العديد من الأنشطة الغنائية لحماقي حيث أحيا مؤخرا اضخم حفلات موسم الرياض على مسرح أبو بكر سالم بحضور تخطى الطاقة الاستيعابية للمكان المخصص للحفل وتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن المقرر ان يقدم حماقي خلال جولته الغنائية بكندا والولايات المتحدة الأمريكية كبير من أغانيه الشهيرة منها " زيها مين" و" لا ملامة" ،" م البداية" ، "أحلى حاجة فيكي" و" "هوا دا حبيبي" و "جمالها استثنائي" و" أم الدنيا" .. وغيرها ممن اشاعات البهجة .. بالإضافة الى "أدرنالين " و "قلبي حبك جدا جدا" بالإضافة الى حدث اغنيتين له وهما "لمون نعنان" و"حبيت المقابلة".