بعد مشاركته بمعرض الكتاب.. إسلام البلتاجي: "رواية نصائح اجتماعية تهدف لنشر الأخلاق"



محمد اسماعيل - القاهرة - أعرب إسلام البلتاجي مؤلف رواية "الذكاء الاصطناعي"، عن سعادته بردود الفعل التي تلقاها عنها بعد مشاركتها في معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته ال 55 هذا العام.

وقال إسلام، في تصريحاته، إنه يستعد لطرح رواية جديدة بعنوان "نصائح إجتماعية" موضحا أنها تصدر عن دار تشكيل للنشر والتوزيع.

وأشار إلى أن الرواية تشير إلى أنه من الضروري زرع القيم والأخلاق الحميدة والمبادئ الجيدة في أنفسنا وأطفالنا الصغار، حتى نعيش في مجتمع يسوده الحب والسلام ونتخلص من العنف الذي انتشر على نطاق واسع في العالم وأدى إلى نشوب الصراعات والحروب بين الشعوب.

وأضاف، أنه من أهم النصائح التي يقدمها في روايته الجديدة ، هى الأخلاق والحب والإحترام والتواصل والمشاركة والتعاون والمرونة والمجاملة والنقاش الهاديء.