نادر الأتات يستمتع بوقته في شوارع باريس

ميرنا وليد - بيروت - شارك الفنان اللبناني نادر الأتات متابعيه، عبر حسابه الرسمي، مجموعة صور جديدة له، من جولته في العاصمة الفرنسية باريس.



وظهر نادر في الصور، وهو يتجول في شوارع باريس، وأمام برج إيفل، بإطلالة شتوية وبلقطات عفوية.

وأرفق نادر الصور بتعليق : "منتصف الليل في باريس".

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الصور، وأعربوا عن إعجابهم الكبير بإطلالة نادر وعفويته.

وعلى الصعيد الفني، كان نادر الأتات قد حقق نجاحاً كبير بأغنيته "سمعني أغاني"، التي شارك فيها مع الفنان السوري إسماعيل تمر.

الأغنية مصرية ايقاعية، يقدم فيها إسماعيل مقطع راب، وهي من كلمات عامر لوند، ألحان علي حسون، توزيع موسيقي عمر صباغ.

ونالت الأغنية فور صدورها، أصداء إيجابية وتفاعلاً كبيراً من محبي الأتات وتمر.



