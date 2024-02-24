توم كروز ينفصل عن حبيبته الروسية

ميرنا وليد - بيروت - كشف أصدقاء الممثل العالمي توم كروز، أن الأخير انفصل عن حبيبته الروسية إلسينا خيروفا وذلك بعد أيام من لقائه مع أطفالها.



وقال الأصدقاء أن كروز قد خفف من علاقته الرومانسية مع إلسينا (36 عاماً)، وهي ابنة عضو برلماني روسي بارز وزوجة سابقة لأحد كبار تجارة الماس، إلا أنه أراد أن يظلا أصدقاء لأنهما يعيشان في المبنى السكني نفسه في لندن.

وبحسب أحد المصادر فإنه "سيكون إنهاء العلاقة بينهما بشكل سيء أمراً محرجاً إذا التقيا ببعضهما البعض في المصعد، لا توجد مشاعر سلبية بينهما، لكن بالنسبة لتوم، فإن علاقتهما ببساطة قد وصلت إلى نهايتها".

يذكر أن صحيفة "ذا صن" البريطانية، كانت قد كشفت أن توم وإلسينا كانا قد تواعدا مرات عدة في كانون الأول/ديسمبر.

واستأجر توم لحبيبته الروسية طابقاً في مطعم نوفيكوف الفاخر وأخذها إلى وينتر وندرلاند في هايد بارك.