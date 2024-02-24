شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد الوهاب يقدم الموسيقى التصويرية وتتر نهاية "سر إلهى" رمضان 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الموزع الموسيقى كريم عبد الوهاب من تأليف الموسيقى التصويرية لمسلسل "سر إلهى"، بطولة النجمة روجينا، المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2024، على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتتر أغنية البداية من توزيع كريم عبد الوهاب، ويقوم النجم حمزة نمرة بتقديمها من كلمات حمود فاروق والألحان لـ حمزة نمرة، فضلاً عن تقديمه مقطوعة موسيقية لتتر النهاية من تأليفه.

مسلسل "سر إلهى" بطولة روجينا، أحمد مجدى، مى سليم، رشا مهدى، محمد ثروت، نهى عابدين، رنا رئيس محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

تدور أحداث مسلسل "سر إلهى" في إطار اجتماعى تشويقى، حول نصرة، التي تتعرض للظلم من أقرب الناس لها، بعد أن يسرق أشقاؤها ميراثها من أمها وتخونها صديقتها وتسرق منها حبيبها تنتقل نصرة للقاهرة تاركة المنصورة، ثم تتهم في قضية قتل، لتخرج منها أقوى وتحاول الانتقام.