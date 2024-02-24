شكرا لقرائتكم خبر عن 3 نجوم من الأردن يشاركون في مسلسلات رمضان 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك عدد من النجوم والنجمات العرب خاصة من دولة الأردن في مسلسلات رمضان 2024، التي تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للمشاهدين في هذا الشهر الكريم.

منذر رياحنة

يشارك النجم الأردني منذر رياحنة في مسلسل المعلم بطولة مصطفي شعبان، من تأليف محمد الشواف، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج سينرجى.

مي سليم

تشارك النجمة الأردنية مي سليم في مسلسل سر إلهى بطولة روجينا، تأليف أمين جمال وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج شركة كودكس، حيث تظهر في دور مختلف عما قدمته مسبقا خلال أعمالها

صبا مبارك

تخوض النجمة الأردنية صبا مبارك بطولة مسلسل لحظة غضب، تأليف مهاب طارق، إخراج عبد العزيز النجار، إنتاج تى فيجن للمنتج طارق الجناينى، ويتناول المسلسل عدة قضايا إجتماعية تنشأ بين طرفين يعيشاة حالة رومانسية