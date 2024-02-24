نورهان تتحدث عن قرار إعتزالها التمثيل .. ماذا قالت؟

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الممثلة المصرية نورهان عن الاخبار التي انتشرت في الفترة الاخيرة حول إعتزالها التمثيل وذلك بعد ظهورها بالحجاب خلال تأديتها مناسك العمرة قبل فترة.

وقالت نورهان خلال حلولها ضيفة على برنامج "سبوت لايت" الذي تقدمه الاعلامية شيرين سليمان: "آخر عمل لي كان جروب الماميز، وبعده أديت العمرة لابسة الحجاب، ولما نزلت الصور الناس اعتقدت أني اعتزلت التمثيل، لكن دي طبيعة السوشيال ميديا" مشيرة الى انها لم تعتزل العمل في هذا المجال وتحدثت عن عملها الدرامي مع الأطفال في مسرحية "ونيس".