ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الممثلة المصرية إلهام شاهين عن إتباعها طريقة غير صحية لخسارة الوزن وحذرت الجمهور من اتباعها.

قالت إلهام شاهين: أنا عملت كل حاجة في وقت واحد، أنا يا أعمل كله يا معملش حاجة خالص، أخدت حقن تخسيس ودا مش صح أن الواحد ياخد حقن سكر عشان يخس والمفروض تكون فترة وأنا طولت وبقول أن ده مش صح، عشان محدش يقلدني.

وأضافت خلال حلولها ضيفة على برنامج "الراديو بيضحك" من تقديم فاطمة مصطفى :"كل الأدوية اللي بتسد النفس كل ما أسافر بلد وألاقي دواء مكتوب عليه أنه بيخسس أجيبه، أخذت أدوية كتير تعبتني، كنت بروح لدكتور بيعمل أجهزة على الجسم تساعد على شد الجسم، ومكنتش باكل خالص الأدوية دي مش كويسة الواحد لو عنده إرادة وينظم نفسه هيخس".

وختمت: "الطريقة الصحية أنك تقلل في الأكل، تاكل كل حاجة بكميات قليلة وتعمل رياضة، لكن اللي عملته مش طريقة صحية"

كانت هذه تفاصيل خبر إلهام شاهين تحذر من إتباع طريقتها في خسارة الوزن .. "ده مش صح ومحدش يقلدني" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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