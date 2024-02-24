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إلهام شاهين تحذر من إتباع طريقتها في خسارة الوزن .. "ده مش صح ومحدش يقلدني"

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ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الممثلة المصرية إلهام شاهين عن إتباعها طريقة غير صحية لخسارة الوزن وحذرت الجمهور من اتباعها.


قالت إلهام شاهين: أنا عملت كل حاجة في وقت واحد، أنا يا أعمل كله يا معملش حاجة خالص، أخدت حقن تخسيس ودا مش صح أن الواحد ياخد حقن سكر عشان يخس والمفروض تكون فترة وأنا طولت وبقول أن ده مش صح، عشان محدش يقلدني.
وأضافت خلال حلولها ضيفة على برنامج "الراديو بيضحك" من تقديم فاطمة مصطفى :"كل الأدوية اللي بتسد النفس كل ما أسافر بلد وألاقي دواء مكتوب عليه أنه بيخسس أجيبه، أخذت أدوية كتير تعبتني، كنت بروح لدكتور بيعمل أجهزة على الجسم تساعد على شد الجسم، ومكنتش باكل خالص الأدوية دي مش كويسة الواحد لو عنده إرادة وينظم نفسه هيخس".
وختمت: "الطريقة الصحية أنك تقلل في الأكل، تاكل كل حاجة بكميات قليلة وتعمل ، لكن اللي عملته مش طريقة صحية"

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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