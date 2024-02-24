إليسا تغني شارة مسلسل "ع أمل" لـ ماغي بو غصن وعمار شلق وبديع أبو شقرا ومهيار خضور

ميرنا وليد - بيروت - أفادت معلومات أن الفنانة اللبنانية إليسا ستغني شارة مسلسل "ع أمل" الذي سيعرض في شهر رمضان والذي سيكون من بطولة الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن الى جانب الممثلين عمار شلق، بديع أبو شقرا ومهيار خضور.

وضج الخبر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي وعبّر محبو إليسا عن فرحتهم بغنائها لشارة مسلسل خصوصاً انها نجحت كثيراً في شارات المسلسلات.

يذكر انه قبل فترة انتشرت معلومات أيضاً ان إليسا سجلت تتر مسلسل الممثلة غادة عبد الرازق "صيد العقارب" من دون معرفة تفاصيل اضافية.