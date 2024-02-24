محمود حجازي يرد بقوة على منتقدي زواجه للمرة الثانية

ميرنا وليد - بيروت - رد الممثل المصري محمود حجازي على الانتقادات التي طالته في الفترة الاخيرة بعد زواجه من شابة من خارج الوسط الفني بعد طلاقه من أسما شريف منير وعبّر عن استيائه من تدخل البعض بحياته الخاصة.



وقال في تصريحات تلفزيونية : "لا أحب التدخل في حياتي الشخصية، كل واحد حر في حياته وأنا أرفض الكلام عن خصوصياتي".

وأضاف مشددا على فكرة تدخل الجمهور في حياته الخاصة : "هو ليه الناس بتحاول تتدخل في حياة أي حد من غير ما تعرف أي حاجة عنه، كفاية بجد".