ميرنا وليد - بيروت - التقطت عدسات الكاميرات، صوراً جديدة للممثلة العالمية ناتالي بورتمان مع زوجها بنيامين ميليبيد وطفليهما، خلال تجولهما في شوارع لوس أنجلوس.

وأظهرت الصور الممثلة الحاصلة على جائزة الأوسكار والتي تبلغ من العمر 42 عامًا، وزوجها ميليبيد البالغ من العمر 46 عامًا، مع طفليهما، أليف (12 عامًا)، وأماليا (6 أعوام)، وذلك خلال نزهة وقت الغداء جنوبي كاليفورنيا.

وكانت ناتالي قد تحدثت سابقاً في العدد السنوي الثلاثين لفانيتي فير، عن انفصالها، وشعورها حيال الشائعات، قائلة: "إن الأمر كان فظيعًا".

وأضافت: "ليس لدي أي رغبة في المساهمة بهذا".

ولم تدلي بعدها ناتالي بعد بأي بتعليق علني حول انفصالها عن زوجها بعد الشائعات حول خيانته لها، إلا أنها تظهر حتى اليوم دون خاتم زواجها.

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- بعد شائعات خيانته لها.. ناتالي بورتمان برفقة زوجها في نزهة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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