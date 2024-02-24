شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما يجب أن تعرفه عن مسلسل إمبراطورية ميم بطولة خالد النبوي بدراما رمضان 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد موسم مسلسلات رمضان 2024 ضمن مسلسلات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عرض مسلسل إمبراطورية ميم المكون من (30 حلقة) وهو من بطولة خالد النبوي، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان وقصة احسان عبد القدوس وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

المسلسل (اجتماعى) يدور رجل يجد نفسه في حيرة كبيرة، حيث يجب أن يختار بين الانسانة التي يكن لها مشاعر الحب وبين أبنائه الستة الذين تولى مسؤولية تربيتهم بعد وفاة زوجته .