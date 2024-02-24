شكرا لقرائتكم خبر عن 6 نجوم عرب من سوريا ولبنان يشاركون في مسلسلات رمضان 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك عدد من النجوم والنجمات العرب خاصة من دولة سوريا ولبنان في مسلسلات رمضان 2024 التي تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للمشاهدين في هذا الشهر الكريم.

سوزان نجم الدين ونيقولا معوض

يشارك في مسلسل الحشاشين بطولة النجم كريم عبد العزيز، كل من الفنان اللبناني نيقولا معوض، والفنانة السورية سوزان نجم الدين، حيث تدور أحداثه في اطار تاريخي الذى يتناول قصة طائفة الحشاشين الذى أسسها حسن الصباح في القرن الحادى عشر، بشمال بلاد فارس، والعمل من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى

نور اللبنانية

تشارك النجمة نورا اللبنانية ضمن أحداث مسلسل جودر ضمن حكايات ألف ليلة وليلة، تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى، وإنتاج ميديا هب سعدى – جوهر، وأروما استديوز للمنتج تامر مرتضى.

فراس سعيد

يشارك الفنان السوري فراس سعيد ضمن أحداث مسلسل "صدفة" بطولة ريهام حجاج، تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز، وإشراف عام خالد حجاج، وإنتاج شركة فانتدج.

جومانا مراد وخالد شباط

يشارك كل من النجمة السورية جومانا مراد والسوري خالد شباط ضمن أحداث مسلسل "عتبات البهجة بطولة الفنان الكبير يحيى الفخرانى، والمسلسل مأخوذ عن رواية عتبات البهجة للكاتب إبراهيم عبد المجيد، وسيناريو وحوار ومعالجة درامية للدكتور مدحت العدل، وإخراج مجدى أبو عميرة، وإنتاج العدل جروب.