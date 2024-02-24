وزير الثقافة محمد وسام المرتضى نعى أنطوان ملتقى : لبنان سيبقى حافظًا تراثه جيلًا خلف جيل

ميرنا وليد - بيروت - نعى وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى المبدع الراحل أنطوان ملتقى الذي وافته المنيّة بعد عقود من الابداع الثقافي، وقال المرتضى في بيان نعي صدر عنه:"في ذمّة الوطن ثلاثة أرباع قرن من العطاء جعل فيها خشبَ المسارح ناقلًا لحرارة الإبداع، كسِلْكٍ ممتدٍّ ما بين أدائه وجمهوره.
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واضاف:"هو أنطوان ملتقى الذي التقت في شخصه رهافة الفنان وأبوّةُ المعلم ونصاعة الانتماء، فأثرى بأيامه تاريخنا المعاصر، تأليفًا وتمثيلًا وتدريسًا، وظل على ألقه رغم السنين التي ازدحمت فوق كاهله، ثقيلةً من فرط ما ملأها من أعمال راقية."
وختم:" لم ينتهِ العرضُ بعد، ولو سكت الممثل، فلبنان سيبقى حافظًا تراثه جيلًا خلف جيل. أنطوان ملتقى... إلى الملتقى."
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