ما فعلته كريستينا صعب زوجة إيلي صعب جونيور بعد وفاة والدها مؤثر جداً

ميرنا وليد - بيروت - بعد رحيل والد كريستينا مراد صعب زوجة إيلي صعب جونيور إبن مصمم الأزياء اللبناني العالمي إيلي صعب، استذكرت كريستينا والدها بصورة مؤثرة على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماي تظهر فيها برفقته.



واكتفت كريستينا بالتعبير عن حبها الكبير لوالدها بإشارة القلب.

وكانت شاركت كريستينا صورة لها من عرسها وهي مرتدية فستان الزفاف وممسكة بيد والدها وأرفقتها بتعليق:" يداً بيد إلى الأبد" مع رمز تعبيري لقلب أحمر.

وقد انهالت عبارات التعازي من العديد من المشاهير والمتابعين الذين واسوها برحيل والدها نذكر منهم :"كوليت الحلاني زوجة الفنان اللبناني عاصي الحلاني التي علقت بقلوب حمراء وكتبت دانا الحلاني فلترقد روحه بسلام.