في قاعة الانتظار وطنين والبحر الأحمر يبكي ومول التليفون تنافس بمهرجان إيبيزا

ميرنا وليد - بيروت - في المسابقة الدولية للأفلام القصيرة بمهرجان إيبيزا للسينما المستقلة بإسبانيا المقام من 23 فبراير/ شباط إلى 3 مارس/ آذار، من بين الأفلام المشاركة الفيلم الفلسطيني في قاعة الانتظار للمخرج معتصم طه، الفيلم السوداني طنين للمخرج محمد فاوي، والأردني البحر الأحمر يبكي للمخرج فارس الرجوب، والمغربي مول التليفون للمخرج حمزة عاطفي.



سيتم عرض الأفلام ضمن مسابقة الأفلام القصيرة أيام الأربعاء 28 شباط/فبراير الساعة 7 مساءً، والخميس 29 شباط/فبراير الساعة 5 مساءً، والجمعة 1 آذار/مارس الساعة 5 مساءً.

نبذة عن الأفلام المشاركة:

في قاعة الانتظار من تأليف وإخراج معتصم طه وبطولة مارلين بخالي وجلال مصاروة ودرورا كوريم وبيان ظاهر وماريا طعمة، وتدور أحداث الفيلم في قاعة الانتظار بإحدى المستشفيات الإسرائيلية حيث يصطحب حسين، من فلسطيني الداخل المحتل، والدته رشيدة إلى موعدها الطبي وتحاول الأم التي لم تخرج من منزلها منذ ثلاثة أشهر، التواصل مع الآخرين بلغتها العبرية المحدودة. وشهد الفيلم عرضه العالمي الأول في مهرجان دبلن السينمائي الدولي.

طنين من إخراج محمد فاوي، وشاركه في كتابة السيناريو أحمد شاويش ونورا عادل، ومن بطولة جسور أبو القاسم، زهرة منصور وعلي عبد الغفار، وتدور الأحداث حول أم مريضة تراقب ابنها وابنتها وهما يواجهان مأساتها وواقعهم الجديد بينما تسوء حالتها الصحية. شهد الفيلم عرضه العالمي الأول ضمن في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.



البحر الأحمر يبكي من إخراج فارس الرجوب ويشاركه التأليف ماثيو لاباليا، وبطولة كلارا شفننج وأحمد شهاب الدين ومحمد نزار وأنور خليل، ويحكي الفيلم قصة آيدا التي يسكن روحها شيء ما، وحتى تودع حبيبها وتستشعر وجوده للمرة الأخيرة تسافر إلى مكان ناءٍ حيث اختفى. شهد الفيلم عرضه العالمي الأول في مهرجان كان السينمائي الدولي في مسابقة نصف شهر المخرجين مسجلًا نفسه كأول فيلم أردني قصير يشارك في المهرجان السينمائي العريق.

مول التليفون من تأليف وإخراج حمزة عاطفي، وبطولة عزيز حطّاب، ساندي أبو تاج الدين، ويدور الفيلم حول جليل، موظف نال الإرهاق منه، يريد الانتقام لوالدته وتطهير حيه من رنين الهاتف المزعج، فيتحول إلى "مدمر الهواتف"، ويقود عملية ثأر شرسة ضد شركات الاتصالات. شهد الفيلم عرضه العالمي الأول في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة ضمن فعاليات المهرجان الوطني للفيلم في طنجة.