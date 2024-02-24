ميرنا وليد - بيروت - حققت الفنانة العالمية بيونسيه أرقاماً قياسية مع بداية 2024، وذلك بعد أيام قليلة من الإعلان عن ألبومها الجديد.

وكانت بيونسيه قد طرحت أخيراً أول أغنيتين من الألبوم بشكل مفاجئ، وحققت نجاحاً كبيراً.

وتصدرت بيونسيه بفضل أغنيتها الجديدة "Texas Hold 'Em" قائمة "Billboard's Hot Country Songs"، لتصبح بذلك أول فنانة سمراء على الإطلاق تتصدر هذه القائمة في التاريخ الحديث لموسيقى الريف، وتصل للمركز الثاني على قائمة Hot 100.

وحصلت أغنية "Texas Hold 'Em" على 19.2 مليون نسبة استماع الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى 39000 مبيعات تقليدية. كما حصلت الأغنية أيضًا على 4.8 مليون ظهور للجمهور من الراديو.

وحققت أغنيتها الثانية "16 Carriages" المركز التاسع في مخططات Hot Country Songs، وحققت 10.3 مليون نسبة بث و14000 مبيعات و90000 ظهور إذاعي.

كانت هذه تفاصيل خبر بيونسيه تحقق إنجازاً تاريخياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.