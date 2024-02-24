غدًا بالمجان.. "سر حياتي" على مسرح السامر بالعجوزة

ياسر رشاد - القاهرة -

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، ضمن برنامج وزارة الثقافة، غداً الأحد في الحادية عشرة صباحا، العرض المسرحي "سر حياتي"، على مسرح السامر بالعجوزة.

العرض ينظم بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وتقدمه فرقة السامر المسرحية، ويعد أول خطوة حقيقية لتفعيل بروتوكول التعاون بين وزارتي الثقافة والتربية والتعليم، من خلال "مسرحة المناهج" لمرحلتي التعليم الأساسي (الابتدائية والإعدادية).

تبسيط منهج مادة العلوم

تدور فكرة العرض حول تبسيط منهج مادة العلوم من خلال تقديمه في قالب غنائي استعراضي للأطفال مدته ساعة، بما يتناسب مع المرحلة العمرية، وذلك بهدف كسر الروتين الخاص بطرق التدريس المعتادة.

ومن المقرر أن تُقدَّم المسرحية في بداية عرضها لطلاب المدارس بمحافظة الجيزة، بواقع تقديم أكثر من حفلة يوميا خلال الفترة الصباحية، حيث تقدم في الفترة من 25 إلى 28 فبراير في الحادية عشرة صباحا، ومن 3 إلى 7 مارس المقبل في العاشرة صباحا والثانية عشرة ظهرا، على أن يكون الدخول مجانا لتحقيق المزيد من الرواج.

"سر حياتي" بطولة فرقة السامر المسرحية، إعداد درامي د. مي موسى، ديكور وملابس هبة مجدي، أشعار محمد الشاعر، موسيقى تصويرية مايسترو محمد وهيدي، استعراضات محمد بيلا، ماكياج جهاد سعيد، تصميم إضاءة عز حلمي، مساعد إخراج نيرة خليل وأحمد حسين، مخرج مساعد أحمد عزيز، مخرج منفذ محمود شوقي، وإخراج أحمد شعراوي.