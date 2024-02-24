شكرا لقرائتكم خبر عن تعرض الفنان اللبناني فادي إبراهيم لوعكة صحية ودخوله العناية المركزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت أسرة الفنان اللبناني فادي إبراهيم تعرضه لوعكة صحية استلزمت دخوله العناية المركزة بأحد المستشفيات وأمر الأطباء بمنع الزيارات، خاصة أن حالته الصحية تدهورت في يناير الماضي بعد أن توقفت إحدى كليتيه تمامًا عن العمل، وذلك عقب بتر ساقه نتيجة إصابته بمرض السكرى.

ويستعرض ”الخليج 365” أهم أعمال الفنان اللبناني فادى إبراهيم.

يبلغ فادي إبراهيم من العمر 68 عامًا، متزوج ولديه ولدان ستيفاني وعمر وبدأت مسيرته في عالم الشهرة والأضواء من خلال المشاركة في المسلسلات اللبنانية.

وشارك معه في شانسونييه "والخير لقدام" لوليد خاطر، ثم في مسرحية للأطفال "حكاية ستي ام فؤاد"، ورشحه الممثل إيلي صنيفر لأداء دور شخصية أجنبية، في مسلسل "الوحش" وهو أول تجربة له ثم مع الكاتب مروان نجار و"حكاية كل بيت"،

شهرته جاءت بعد مشاركته في مسلسل العاصفة تهب مرتين بدور نادر صباغ توالت أعماله في التليفزيون المسرح والسينما وشارك في أعمال عربية مشتركة بين العام 1980 و1986 كان يعمل إلى جانب التمثيل كمترجم لأفلام وثائقية لتلفزيون لبنان عمل أيضًا كماكيير وسافر إلى برلين للمشاركة في دورات للتجميل للمحترفين" كما خاض تجربة الإخراج في عملين

ويحتوي السجل الفني له على عدد كبير من الأعمال الفنية المهمة والمؤثرة مثل: "حكاية كل بيت، السهام الجارحة، وامرأة من ضياع، مع الأطباء العرب، ارحل وحيدًا، مع الأطباء العرب، الفجر، مستر جولد"، وكانت آخر أعماله مشاركته في مسلسل "الزمن الضائع" عام 2022.