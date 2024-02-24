ليلى علوي تدخل موقع تصوير “المستريحة” مع هؤلاء

تخُوض الممثلة المصرية، ليلى علوي، تجربة سينمائية جديدة من خلال بطولة فيلم “المستريحة” الذي سينطلق تصويره في الساعات القليلة القادمة، ومن المقرّر عرضه خلال العام ٢٠٢٤ الجاري.

فيلم “المستريحة” من تأليف أحمد سعد والي، أحمد أنور، محمد عبد القوي، أسامة حسام الدين، وإخراج عمرو صلاح، يشارك ليلى علوي في بطولة العمل كل من بيومي فؤاد، عمرو عبد الجليل، مصطفى غريب، نور قدري، عمرو وهبة، محمود الليثي ومجموعة كبيرة من النجوم.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي بحسب ما صرح كاتبه أحمد سعد والي “للقاهرة ٢٤”، كما شارك والي عبر صفحته على انستغرام صورة جمعته مع ليلى علوي من كواليس العمل وعلّق: “ليلي هانم”.

في السياق نفسه، أعلن المستشار تركي آل الشيخ في مؤتمره الصحفي الذي عقده في القاهرة منذ عدّة أيام، ان ليلى علوي ستشارك في بطولة فيلم بعنوان “الشنّب” مع الممثلة سوسن بدر.

الجدير ذكره ان الفنانة ليلى علوي شاركت في فعاليات موسم الرياض هذا العام، من خلال مسرحية “الصندوق الأحمر” التي عُرضت على مسرح محمد العلي في بوليفارد سيتي حيث حقّقت من خلالها نجاحًا كبيرًا على خشبة المسرح.

كما احتفلت “علوي” مؤخراً، بإنطلاق عرض فيلمها الجديد “مقسوم” الذي تشارك الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بتأدية أغنياته، تدور قصته في إطار كوميدي، وهو من بطولة ليلى علوي، شيرين رضا، سما إبراهيم، عمرو وهبة، سارة عب دالرحمن، من تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس.