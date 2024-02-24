وفاة ممثلة عالمية شهيرة عن عمر يناهر الـ 101

ميرنا وليد - بيروت - رحلت عن عالمنا، عميدة السينما الفرنسية، الممثلة ميشلين بريل، عن عمر يناهز 101 عاماً.



وتركت ميشلين برحيلها رصيداً غنياً من الأعمال السينمائية، والتي يفوق عددها الـ 150 فيلماً، وكان بعضها في هولوود.

وتحدث صهرها، أوليفييه لوكالة "فرانس برس"، قائلاً أن بريل "توفيت بسلام في البيت الوطني للفنانين في نوجان سور مارن" في منطقة فال دو مارن.

وتعتبر بريل، المولودة في باريس عام 1922، واحدة من الفنانين الثلاثة المضلين لدى الفرنسيين مع دانيال داريو، وميشيل مورغان.

يذكر أن المخرج الألماني بابست، الذي أدار غريتا غاربو ولويز بروكس في عشرينات القرن القائت، وراء اكتشاف ميشلين، وكانت حينها بالسابعة عشرة من عمرها، وعرض عليها دوراً في فيلم "جو فيّ آن ديتريس" عام 1939.

وجسدت ميشلين في الفيلم شخصية تحمل اسم بريل، فاتخدته بعدها اسماً فنياً لها دائماً لها.