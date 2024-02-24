رمضان 2024.. ريهام حجاج وسامح عبدالعزيز يواصلان تصوير مسلسل "صدفة" في أبو رواش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يواصل المخرج سامح عبدالعزيز تصوير مشاهد الديكور الرئيسي لمسلسل "صدفة" في منطقة أبو رواش وهو منزل "ميس صدفة" التي تلعب دورها الفنانة ريهام حجاج.

ووضع سامح جدولا زمنيا للانتهاء من تصوير مشاهد المنطقة الشعبية والتي تظهر في الحلقات الأولى من المسلسل، المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.

على الجانب الآخر، انتهى المخرج سامح عبدالعزيز من تصوير كل المشاهد الخارجية للمسلسل و٧٠ % من أحداثه ويتبقى له عدد من المشاهد داخل ديكورات محدودة يواصل تصويرها حاليا ووضع جدولا للانتهاء منها خلال الفترة القادمة .

تدور أحداث مسلسل "صدفة" في إطار اجتماعي كوميدي مليء بالإثارة والتشويق حول الفتاة "صدفة" مدرسة التاريخ والتي تتعرض لصدفة ما تغير مجرى حياتها رأسا على عقب، إذ تجد نفسها عن طريق الصدفة في حياة صاحب سلسلة صالونات شعر "فؤاد مهران" وتتوالى الأحداث .

كما يناقش المسلسل قضايا المراهقين وطلاب المرحلة الثانوية العامة، والمشاكل الاجتماعية التي يمر بها المراهقين وعلاقتهم بمدرسيهم .

يعد مسلسل "صدفة" التعاون الثالث بين ريهام حجاج والمخرج سامح عبدالعزيز بعد نجاحهما في مسلسل (يوتيرن) رمضان قبل الماضي، ومسلسل (جميلة) في رمضان الماضي، والتعاون الرابع مع المؤلف أيمن سلامة، إذ قدما معا مسلسلات (لما كنا صغيرين، يوتيرين، جميلة).

ويشارك في بطولة مسلسل "صدفة" خالد الصاوي وسلوى خطاب ورشدي الشامي وميار الغيطي ورباب ممتاز وفراس سعيد وعصام السقا ونور إيهاب وعدد من الوجوه الشابة الجديدة .