نجم المسلسل التركي”شراب التوت” يغيب عن المسلسل بعد اصابته بنزيف في الدماغ

لا زال النجم التركي، ستار تانري اوغان، الذي يُجسد شخصية عبدالله اونال في مسلسل “شراب التوت” يرقد في المستشفى بعد اصابته بنزيف في الدماغ الشهر الماضي حيث خضع لعمليَتَين جراحيتَين ولا زال يتلقى العلاج في المستشفى منذ يوم الجمعة ٢٦ كانون الثاني/يناير الفائت.

الممثل، الذي يبلغ من العمر ٦١ عامًا، على وشك إكمال أسبوعه الرابع في المستشفى وبذلك غاب عن مسلسل “شراب التوت” في الحلقتين السابقتين ومن المتوقّع ان تطول فترة غيابه لحلقتَين اضافيتَين أو لمدّة أطول الى حين تحسّن وضعه الصحيّ خاصة ان الممثل يتعافى بتقدّم بطيء. كذلك منعت المستشفى الزيارات عنه.

ولا شك ان ذلك سيحول دون تنفيذ القصة المكتوبة مسبقاً حيث يسعى كاتب المسلسل إلى تعديل الأحداث إلى حين عودة احد اهم أبطال المسلسل.