مي عز الدين تغيب عن مواقع التواصل الاجتماعي إلى اجل غير مسمى وهذا السبب

أعربت الممثلة المصرية مي عز الدين عن سعادتها بالمشاركة في أولى الليالي السعودية المصرية، التي أقيمت الأسبوع الفائت في دار الأوبرا المصرية برعاية وحضور المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة المصرية.

وأعربت “عز الدين” في لقاء مع برنامج “عرب وود” عن سعادتها بلقاء زملائها النجوم في الحفل، خصوصاً انها لا تشارك في العديد من المناسبات، لافتةً ان الحفل كان منظماً ورائعاً وان لقاءها بالفنان محمد فؤاد كان مميزاً حيث استعادا معاً ذكريات فيلم “رحلة حب” الذي جمعهما منذ سنوات عديدة.

أما عن أسباب إبتعادها عن مواقع التواصل الاجتماعي، فأجابت “مي” ان تلك المواقع على الرغم من ايجابياتها إلا أنها تعطي “طاقة سلبية” للإنسان، مشيرة انها قررت الإبتعاد في الفترة الأخيرة عن جميع الأمور التي تدفع الإنسان الى التفكير بشكل سلبي او تؤثر على مزاجه.

في السياق نفسه، شاركت مي عز الدين منذ أيام قليلة عبر صفحتها على انستغرام صورة جمعتها بالمستشار تركي آل الشيخ خلال أولى الليالي السعودية المصرية، حيث عبّرت عن شكرها للمستشار آل الشيخ على حبّه وتقديره للفن المصري، كما شكرت وزارة الثقافة المصرية وشركة “بنشمارك” على تنظيم وجمال الحفل.

نذكر ان أخر أعمال مي عز الدين على خشبة المسرح كانت مسرحية “زواج إصطناعي” التي قدّمتها ضمن فعاليات موسم الرياض.

وتغيب عز الدين عن الموسم الرمضاني المقبل، بعد ان قدمت في العام الفائت مسلسل “سوق الكانتو” الذي شاركها بطولته امير كرارة فتحي عبد الوهاب، تأليف هاني سرحان واخراج حسين المنباوي.