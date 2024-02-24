زوجة يحيى الفخراني تتحدث عن سبب غضبها من محبيه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في حوارها مع الإعلامي شريف عامر، في برنامجه يحدث في مصر، المذاع عبر شاشة قناة mbc مصر كشفت الدكتورة لميس جابر، زوجة الفنان يحيى الفخراني، أنها لم تكن هناك غيرة من معجبات زوجها منذ بداية مشواره الفني، لكن حريتها أصبحت مقيدة حيث إنها أصبحت محط الأنظار.

وقالت لميس: “أنا مبعرفش أكتب عن يحيى الفخراني، وأنا بدأت معاه من أول مسيرته الفنية وأول ما حد عرف يحيى في الشارع كنت مبسوطة أوي”.

وأضافت: “بعد كده الموضوع زاد وحصلي مشكلة، أنا بحب أمشي في الشارع لابسة جلابية وشبشب وشعري منكوش، وفوجئت إن الناس بتبص ليا.. وفي ناس اتصدمت فبدأت اتضايق، ولكن مكنش في غيرة من المعجبات لأني واثقة في نفسي وفيه”.

يُذكر أن يحيى الفخراني، يخوض السباق الرمضاني المقبل، من خلال مسلسل “عتبات البهجة”، الذي يعود من خلاله للتعاون مع المخرج مجدي أبو عميرة.

وتدور أحداث مسلسل عتبات البهجة، في إطار الدراما الاجتماعية، حول أحد الأجداد وعلاقته بأحفاده، ويشارك في البطولة جومانا مراد، صلاح عبد الله، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، هنادي مهنى، عنبة، خالد شباط، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، علاء زينهم، محسن منصور، وعدد كبير من الفنانين.

والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب إبراهيم عبد المجيد، وسيناريو وحوار ومعالجة درامية للدكتور مدحت العدل، وإخراج مجدي أبو عميرة.