لهذا السبب غابت هالة صدقي عن تكريمها في “مهرجان المركز الكاثوليكي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تسبب غياب الفنانة هالة صدقي عن تكريمها بمهرجان المركز الكاثوليكي، في نسخته الـ72، ومنحها جائزة “الريادة الفنية” في تساؤلات الحضور عن سبب غيابها.

وأفادت بعض المصادر أن هالة صدقي غابت عن الحضور بسبب إصابتها بوعكة صحية منعتها من عدم الحضور لتسلم التكريم.

وكانت هالة قد نشرت على حسابها الخاص بـ”إنستغرام” صورة جديدة لها اعتذرت من خلالها عن عدم حضور التكريم، وعلقت عليها بقولها: “شكرا لجمهوري وللمركز الكاثوليكي على تكريمي وجائزة الريادة السينمائية، وتمنيت حضوري ولأسباب طارئه لم أتمكن، حقيقي انتوا سبب فرحتي”.

يُذكر أنه عرض مؤخراً فيلم “الملكة” لهالة صدقي والذي لم يحقق أي نجاح خلال عرضه، وسُحب من دور السينما بعد أسبوعين فقط من عرضه، حيث لم يحقق سوى 460 ألف جنيه فقط لا غير.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي، حول شخصية “ماجدة”، التي تتعرض للعديد من المشكلات، فتستعين بأصدقائها المقرّبين من أجل استعادة حقوقها، وتشهد الأحداث العديد من مراحل الهرب لكسب المزيد من الوقت.